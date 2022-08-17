繼台北市藥劑師、藥劑生公會聯合力挺台北市長候選人蔣萬安並組織後援會組織後，台北市中醫師公會也有上百位中醫師自願性地組成蔣萬安中醫後援會，蔣萬安宣示，未來會將中醫的預防醫學、養生保健，以及各種足以促進市民健康的優勢，納入市政醫療政策中，只要能夠發揚中醫藥國粹、只要能夠讓市民更健康的一切政策都會採用。

台北市中醫師公會會員聯誼活動昨邀請蔣萬安出席相關活動，現場有不少中醫界大老出席力挺，國民黨副秘書長李彥秀、中常委王伯綸、蔣萬安醫療對策委員會主委蔡明忠、主任水雲翔等人都陪同到場。

蔣萬安中醫後援會長林展弘表示，中醫醫療價值最為認同，以及對中醫醫療政策有具體方向與做法的市長參選人蔣萬安，值得大家支持！加油。

林展弘指出，目前台北市的中、西醫師都有很多蔣萬安的紛絲，不僅是因為蔣萬安在擔任立院衛環委員期間，長期幫助醫藥護理等團體解決問題並協助發展，尚給予最溫暖的幫助與照顧，大家都是點滴在心頭。

林展弘說，當衛福部忽視民眾接種疫苗的不良反應時，蔣萬安特別把人民放在心中，除了立即召開公聽會，積極為受害民眾向衛福部爭取補償外，他還非常重視婦幼健康與人身安全，不斷地要求政府補強社會安全網，也一直監督衛福部建構司法精神病院的進度。

林展弘強調，在台灣新冠疫情期間，蔣萬安不僅是第一位提出防疫紓困條例的政治人物，更是在防疫政策上，優先提出諸如：支持普篩、使用快篩、備妥疫苗、快篩劑、抗病毒藥物、善用臺灣清冠一號、以篩代隔、以快篩取代PCR，也對猴痘、新冠Ba4、5的臺北市防疫對策提出優質論述，是值得市民信賴及託付的好市長。