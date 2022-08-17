高端迴力鏢！國民黨立委萬美玲今(17日)於記者會質問，衛福部去年通過緊急使用授權（EUA）時，要求高端在核准1年後檢送效益報告，但為何衛福部至今未對外公布審查結果？她痛批這些問題都是前衛福部長陳時中的責任，結果現在爛攤子一丟就不管了；她並指出，高端的耗損率是AZ的50倍、莫德納的220倍、BNT的485倍。PTT鄉民看到神打臉數字，又暴動狂酸阿中金句：「我負責了啊」、「圖利廠商天經地義」、「殷實商人」。

萬美玲指出，以高端疫苗1劑810元計算，若高端承諾的20萬劑免費疫苗沒交給衛福部，相當於省下1億6200萬元，她要求高端若無法依約執行，就該退還1億6200萬元公帑。此外，衛福部去年7月通過高端疫苗EUA時的條件，是高端必須在核准1年後檢送「國內外執行疫苗保護效益報告」，經詢問後，衛福部於8月5日回文表示，高端已在7月27日提交報告，目前正在審查，但今天已經8月17日了，衛福部為何遲不願公布審查結果？

萬美玲說，由於高端耗損數量驚人，她日前發文追查原因，結果衛福部更新數據後表示，截至8月12日為止，高端疫苗耗損量為12萬1000劑，「等於8月8日到8月12日，高端疫苗就耗損1萬2663劑，以1劑810元計算，4天就燒了1025萬7030元。」且向衛福部確認後，高端耗損率高達2.427%，但AZ疫苗僅0.048%、莫德納0.011%、BNT最低0.005%，等於高端的耗損率是AZ的50倍、莫德納的220倍、BNT的485倍，呼籲衛福部說明落差原因。

PTT鄉民看到此迴力鏢打臉數據嗨了：「早就發大財了，根本不重要，沒人會關心；說個笑話：民進黨講公開透明」、「喊完我負責後，人都跑去選北市長了」、「可以讓小學生吃多久營養午餐？」、「看看那股價」、「居心叵測的報導」、「太粗暴」、「我負責了啊」、「那是衛服部陳時中，別問想當市長這個OK?」、「他都說會負責了，你們怎麼這樣」、「我說了我負責，不然你想怎樣」、「人家都下台了欸，算負責吧」。

還有人酸，「圖利廠商，天經地義」、「發大財，我說廠商」、「這些年吃香喝辣發大財就是這麼簡單啦」、「責任來了，陳時中你扛不扛」、「這件真的應該好好追到底，不能浪費公帑」、「單劑包裝怎麼會有開封耗損」、「為了這個誰都不打的疫苗還擋bnt」、「沒保護力數據叫人打的垃圾」、「高端剩這麼多喔」、「連覺青都不打的台灣價值神藥，還貴」、「最頂的價格，最低的期數，無三期」、「殷實商人發大財」。