新北市長侯友宜今(17)日正式由國民黨中常會提名參選連任，對此民進黨新北市長參選人林佳龍則說，侯友宜將市長當里長做，無法系統性解決問題，稱自己像「看見台灣」導演齊柏林是從空中俯瞰，用跨域治理看大台北首都圈，此話引來侯家軍的議員參選人吳訓孝批評，痛批林佳龍「連29區都還沒走完」。

國民黨三重蘆洲議員參選新人吳訓孝表示，林佳龍過去身為執政團隊的一員，總統蔡英文還曾經在靈前允諾礦業改革的訴求，但如今只獲得「下周五」遙遙無期的拖延謊言，如今林佳龍還敢自比齊柏林，對比之下顯得如此可笑。

他指出，過去與侯市長每年都與每位里長行動治理，直接面對面解決問題，並將整個市府團隊帶到地方第一線和里長互動，不論是單點式問題或是全面性系統問題都可以解決，侯市長是秉持著，第一線里長如果里內都沒有問題，那麽整個地方就不會有問題。

吳訓孝說，是因為我們更在乎基層的聲音，然而林佳龍正是因為從來沒有深入了解地方的需求，只會站在高處沒有走入基層，才會在台中慘輸盧秀燕20萬票。

吳訓孝最後強調，齊導是用心走遍整個台灣，點出台灣的美和台灣的問題，反觀林佳龍連新北29區都還沒有走完，就在那邊說什麼從空中俯瞰看大台北首都圈，應該是只有看到「台北」，沒看到「新北」，不然昨天林佳龍的臉書文怎麼會又把「新北」民進黨團寫成「台北」民進黨團，「心中有沒有新北，新北市民都看在眼裡」。