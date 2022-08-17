聯合國貿易促進與電子商務組織UN/CEFACT重要成員訪台，與耕耘國際數位轉型的商業發展研究院專家共同研商，商研院17日表示，雙方已就民宿服務標準的國際認證達成共識，計畫投入相關研究發展。同行的亞太意見領袖、日本專家鈴木耀夫，亦表達代表的日本觀光情報流通機構JTREC，願意與商研院CDRI研擬簽訂合作備忘錄，共同推動台日旅遊科技合作，並共同擴大服務範圍至新興發展中國家。

聯合國貿易促進與電子商務組織UN/CEFACT副主席Mr. Tahseen Ahmad Khan、聯合國UN/CEFACT觀光旅遊組召集人Mr. Sachin Mehta，本周在台參與國際論壇、並拜訪重要機構，希羅亞旅行社創意長戴東華陪同一行人。戴東華為我國在聯合國UN/CEFACT永續觀光商業標準白皮書計劃中，擔任主持人。

商研院為上述一行國際專家拜訪的重點，商研院董事長許添財親自接待，共同針對臺灣與日本、印度間的國際數位貿易議題、永續觀光與電子商務進行相關合作意向交流，進行座談近兩小時。針對跨境電商的數據跨國流通產業標準，副主席Mr. Tahseen Ahmad Khan邀請商研院CDRI積極貢獻專業知識於UNCEFACT跨境經營以及供應鏈工作小組，共同催生跨國標準。