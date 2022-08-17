中市林姓男子去年9月到公園遛愛犬狐狸狗，未使用牽繩牽引，咬傷在公園散步的崔姓男子左小腿，崔男憤怒與林男理論，兩人發生口角衝突拉扯，沒想到，崔男在衝突中頭又受到鈍傷，怒告林男，林男否認傷人，檢方偵結依傷害、過失傷害等2罪起訴林男。

起訴書指出，39歲林男去年9月10日下午，帶飼養的狐狸犬到豐原區某公園散步，卻沒繫上牽繩任牠到處跑，崔男下午3時30分到公園散步，突然遭該狐狸犬咬傷小腿，左小腿有開放性傷口，崔不甘遭狗咬怒找林理論，林也心生不滿，兩人爆發衝突拉扯，林環抱住崔，導致崔頭部受鈍傷，怒告林涉嫌傷害及過失傷害。

林男警訊中坦承，他當時在公園遛狗，且未使用繩索、項圈牽繫該狗，但否認過失傷害，辯稱是崔男要踢狗，他才把狗抱起來，並指控崔的腳傷是舊傷。林男否認涉傷害，坦承雙方發生拉扯，但辯稱，他只是正面跟崔抱在一起，並未傷人。

檢察官根據崔的證述、警方職務報告與醫院診斷證明，經偵查終結，依傷害、過失傷害起訴林男。