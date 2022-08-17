被稱為「登月計畫2.0」的阿提米絲計畫(Artemis,月女神)將於2025年左右載月登月，美國航太總署NASA也再次忙碌起來，主要的SLS太空火箭現已抵達39B發射台。它的發射時還沒完全確定，可能是在8月29日。

太空網(Space.com)報導，這次任務被稱為阿提米絲1號(Artemis1)，它是由大型太空火箭「太空發射系統」(Space Launch System ,SLS)與獵戶座太空船(Orion Spacecraft)結合而成。

阿提米絲的構造，主要分成SLS火箭與獵戶座太空船兩部分。(圖/NASA)

根據NASA官網，阿提米絲1號(包括SLS火箭與獵戶座太空站)全高98.14公尺，直徑8.4公尺，重達 2587公噸；比起1960年代後期，第一次登陸月球的農神5號火箭(Saturn V)稍小，農神5號火箭的長度是110.6公尺，寬度10.1公尺，重量3039公噸。不過，阿提米斯發射期間的總推力3960公噸，最大推力農神5號火箭多出15%。

Artemis Live! Watch NASA's new Moon rocket roll to the launch pad

為求安全，第1次發射是無人飛行任務的，目前還未決定發射日期，一般認為定於不早於8月29日。發射以後獵戶座太空船將繞月飛行，對其上的飛行系統進行重要測試，其間也將有網路直播。

要是阿提米絲1號成功完成，就可進行載人繞月任務，也就是阿提米絲2號，NASA希望最早在2024 年執行，它將會繞行到月球的背後，然後再返回地球。2025年的阿提米絲3號就是實際的人類再次登月。

阿提米絲計畫屬於航太總署的任務，與SpaceX的星艦計畫無關，星艦計畫有可能更早實現再登月。