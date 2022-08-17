太平區受惠74號快速道路通車、國道四號豐原潭子段啟用、台鐵高架化等交通便利建設的啟動，串聯台中各城區，加上房價相對親民，近幾年已成為台中首購族的購屋天堂，吸引越來越多品牌建商插旗太平區推案，如順天（5525）建設下半年在家樂福商圈推出「順天緮華」預售新案，搶攻首購族市場。

根據台中市民政局最新資料統計，今年7月，太平區人口數達到195,253人，年增率約3.3％，6年來新增近萬人口移入；另據地政局統計，今年前七月，太平區買賣移轉棟數逼近2,000棟，顯示太平剛性購屋需求強勁。

其中，太平家樂福商圈屬太平老城區，商圈發展成熟，沿著太平路、成功東路，有百年太平區公所、太平公有市場、太平國小，店家、學校、公園路地、銀行匯集，近距離接軌東區新站秀泰廣場、新建國市場、三井LaLaport購物中心，在東區外溢效應發酵下，太平家樂福商圈未來發展可期。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，太平交易熱區大部分規劃2至3房，今年以來預售成交單價30萬元以上已有157筆；鄰近東區的「浩瀚湖濱城」、「名軒台中新站」雙建案，預售成交單價40萬元以上就有166筆。因此下半年太平預售新案，焦點將擺在家樂福商圈的「順天緮華」案，規劃零店面、2至3房，在主力客群追捧下，4字頭的價格已可預期。

台中老牌建商-順天建設，近幾年在台中陸續推出北屯區「順天景美」、北區「順天謙華」及潭子區「順天豐華」等新建案，案案完銷一空；其中，「順天景美」預計下半年完工交屋。

當地房仲業者表示，太平推案集中在首購族及知名度較高的個案，今年以來不論預售屋、新成屋、中古屋市場，成交單價都來到30至40萬元，太平區房價緊追東區已成市場常態。