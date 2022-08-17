疫情帶動跨境電商夯，網路家庭（8044）旗下專營日本跨境代標代購電商「比比昂」繳出好成績，在日本跨境購物熱度持續上升、日幣匯率創近25年新低以來，比比昂上半年業績增加60％，已經達到去年營收的70％。比比昂17日也宣布正式推出日本藥妝商城，透過提供超過萬種日本藥妝、保健品，以及中文化介面，拚台日跨境業績。

日本觀光局統計，疫情爆發前，訪日的台灣旅客人數逼近500萬，也是全球第3名，日本更是持續蟬連台灣人最愛去的國家，平均每趟約花新台幣3.7萬元。此外，台灣人在藥妝店的消費向來不手軟。疫情爆發後，許多消費者改以跨境購物的模式採買喜愛的日本藥妝商品，帶動跨境購物趨勢。

比比昂表示，受疫情影響，導致前往日本的台灣旅客不到往年的1%，加上日圓匯率近三個月創25年新低，帶動台灣人日本跨境購物的需求。以上半年來說，比比昂整體業績成長60%，已經達到去年整年度營收的70%。進一步觀察，上半年熱銷品類為動漫公仔、藥妝、服飾，尤其平台上「隨選即買」服務因與日本當地超過200間商家的合作，在藥妝品類的業績更大幅成長約3倍。

比比昂社長羅薇琳表示，雖然跨境代購服務提供消費者購買所需日本商品的管道，但許多人仍面臨語言隔閡、甚至一些專做代購的服務多收取服務費，或是為省下運費採取集運方式等痛點，因此正式推出比比昂日本藥妝商城，提供超越12,000種日本國內最新最夯的藥妝、零食、保健品等，並透過全中文化介面、中文客服等，消除消費者的語言藩籬。

此外，比比昂也與在地商家合作，消費者可以日本直購價入手中意的商品，不再有日幣商品卻直接以台幣價格販售的差價，以及省去集運困擾，下單商品自動空運回台灣，體驗直接出貨等便利性，期望藉此衝刺業績。