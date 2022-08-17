【立綱氣象報報】上午天晴中午熱 下午陣雨要備雨具│中視晚間氣象 20220817

午後對流發展旺盛，今（17）日中南部突然灌下大雨，南投、彰化、高雄等地都傳出積水災情。氣象主播戴立綱表示，明日天氣與今日類似，中南部仍要提防午後突如其來的雷陣雨，另外，台灣東南方有熱帶擾動醞釀中，不排除下周形成颱風。

戴立綱表示，明日太平洋高壓勢力略減，南風會帶來更多的水氣，明後兩日西半部及山區、近山區平地會有午後雷陣雨，中南部降雨最為猛烈，要提防局部短延時豪雨。下周二、下周三（8/23、8/24）台灣東南方有熱帶擾動醞釀，是否成颱，以及其強度和路徑仍要持續觀察。

明日午後西半部及山區、近山區平地會有大雨等級的雷陣雨，中南部要提防局部短延時豪雨。（圖／擷取自中央氣象局）

氣象局指出，明日各地多雲到晴，高溫約33至35度，感受較悶熱。周五（8/19）起水氣減少，雖午後西半部、各山區仍有雷陣雨，但整體降雨會較今明兩天減少許多，周六至下周二（8/20-8/23）台灣受太平洋高壓影響，恢復穩定天氣，白天高溫持續上升，部分地區恐再現極端高溫。

臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，台灣東方有一個小小的低壓正在發展，但因為風切太強，高低層分離的很明顯，「光溜溜沒穿衣服，要有進一步增強的機率很低」，預估明日就會掠過台灣北部，往中國華東沿海前進。