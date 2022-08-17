斯里蘭卡新聞電視頻道NewsFirst今天引述前駐俄羅斯大使消息報導，7月國內爆發大規模抗議而逃亡海外的斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）下週將返國。

斯里蘭卡前駐俄羅斯大使韋拉通加（Udayanga Weeratunga）表示，拉賈帕克薩將於8月24日返國。韋拉通加和拉賈帕克薩有親屬關係。

目前暫時待在泰國的拉賈帕克薩是斯里蘭卡首位在任期當中辭職的總統。拉賈帕克薩上月搭乘軍機前往馬爾地夫，接著赴新加坡停留數週。

斯里蘭卡面臨1948年脫離英國獨立以來最嚴重的經濟危機，民眾對於政府無能深感憤怒與不滿，拉賈帕克薩抵達新加坡不久後即宣布辭職。

拉賈帕克薩自從離開斯里蘭卡後未公開露面或發表評論，路透社未能立即聯繫到他或韋拉通加。

繼拉賈帕克薩之後，擔任斯里蘭卡總統的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）上月暗示，前總統近期內不會返回斯里蘭卡。路透社也未能立即聯繫上威克瑞米辛赫對此發表評論。

威克瑞米辛赫7月31日接受「華爾街日報」訪問時說：「我並不認為這是他回來的時候。」又說，「沒有跡象顯示他近期將返國」。