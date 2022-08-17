日本官方17日發布7月貿易收支，儘管出口連續17個月擴張，但俄烏戰爭帶動全球燃料飆漲加上日圓走貶，將進口額推向歷史新高，致使貿易赤字惡化，連續12個月呈現逆差，寫下7年來最長連續紀錄。

日本財務省周三報告，受銷往美國汽車及輸往中國晶片相關產品帶動，7月出口年增19％達8.75兆日圓，連續17個月擴張，增幅優於經濟學家預估的18.2％。

從阿聯酋進口的原油、從澳洲輸入的煤炭和液化天然氣價格高漲下，7月進口額年增47.2％，來到破紀錄的10.2兆日圓，增幅超出預期的45.7％，連續18個月增長。

財務省指出，7月平均匯率為136.05日圓兌1美元，與去年同期相比跌幅23.1％。

貿易赤字從前月的1.4兆日圓擴大到1.44兆日圓，連續個12月呈現逆差，創2015年來最長連續紀錄。

7月日本對美國的進口額，激增46.9％來到1.06兆日圓，連續17個月成長。日本對這個全球第一大經濟體的貿易逆差，因而年減22.4％縮至5,128億日圓。

對第二大經濟體中國的進出口額雙雙增長，分別年增34.6％、12.8％。

日本從中國進口個人電腦和手機為主，7月進口額達2.21兆日圓。日本則輸出晶片等電子零件及視聽器材到中國，對中出口額攀升到1.78兆日圓。

分析師警告，長期處於貿赤狀態下收入外流，傷害日本企業和家庭，更何況並無跡象顯示，日本經濟能從新一波新冠疫情強勢復甦。

農林中金綜合研究所首席經濟學家南武志（Takeshi Minami）指出，由於全球緊縮貨幣政策，接下來日本出口可能放緩，這恐弱化企業的投資意願。他表示：「全球景氣走下坡的疑慮罩頂，日本這個出口導向經濟體，恐在今年稍後及明年初失去動能。」

大和總研經濟學家岸川（Kazuma Kishikawa）認為，日本整體出口會微幅增溫，但日圓貶值的正面效應不大可能立即顯現。