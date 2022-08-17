外貿協會「2022年拉丁美洲商機日」於臺北國際會議中心登場，為期兩天的活動邀請墨西哥、巴西、瓜地馬拉、秘魯、哥倫比亞、智利及阿根廷等國買主線上參與，計52家買主與140家臺灣企業進行181場次一對一洽談，預期商機超過千萬美元。

為配合當地時差，貿協與台灣企業以馬拉松進行，買主以採購汽配、手工具、電子零組件居多，其次是醫療生技、5G通訊設備、智慧生活、太陽能系統、機能布料及民生用品等，產業相當多元，反映拉美市場逐漸增溫的需求暢旺。

貿協指出，參與線上洽談買主包括墨西哥市最大的客運公司Cisa Mexico，主要看好台灣汽配零件業的優良供應能力，對台採購包括離合器、發動機軸承等多項大客車零配件，我業者有望藉此打入墨國客運巴士供應鏈；包含明基三豐及麗臺科技等挑燈夜戰，與買主線上洽談商機。

運動機能布料製造商纖宇企業首度參加貿協辦理的洽談會，便媒合到嘗試接洽許久卻無法叩關的哥倫比亞商Lujotex，哥商認為台灣高品質的機能布料極具競爭力，媒合成功機會高；而創立40餘年的群益膠帶則藉由貿協引薦與墨西哥商 GERGONNE洽談，雙方對未來合作樂觀。

貿協強調，拉丁美洲為業者全球布局不容忽視的重要市場：墨西哥及巴西為我國在拉丁美洲前二大貿易夥伴、智利人均GDP在拉美名列前茅、阿根廷是拉美第三大經濟體、哥倫比亞和秘魯在區域內成長潛力十足、瓜地馬拉則是與我貿易關係緊密的拉美友邦國家。