全聯THOMSON自動排煙多功能燒烤器，200點＋2899換購，市價59折。（全聯提供）

家樂福Vitantonio多功能電烤盤，價格店洽。（家樂福提供）

家樂福岩谷無煙燒烤卡式爐，價格店洽。（家樂福提供）

愛買西班牙伊比利豬梅花烤肉片，9月13日前售價258元。（愛買提供）

中元一過，緊接下來就是中秋檔期，超市業者觀察，近期雖已與疫情共存，但室內居家烤肉已成趨勢，不止是中秋應景，也成為不少民眾的平日宅家活動，去年室內烤盤、抽油煙機等家電賣相都很好，今年並持續聯手知名品牌食材、醬料新品，結合多元烤盤等選擇，加持中秋檔期再創百億元佳績。

全聯行銷部協理劉鴻徵指出，去年中秋檔期，移動式抽油煙機特別熱銷，賣出超過2000多台，解決烤肉時的油煙困擾，今年也再推擁有自動排煙功能的燒烤器；而新亮點「家用廚餘機」，更鎖定烤完後垃圾的清理問題，日前全聯推出5萬福利點免費換廚餘機的活動，限量10台便迅速完售，目前也能透過1000福利點，加價8800元購入。

全聯中秋旗下美味堂品牌的限定商品，近年也大受歡迎，如去年檔期21天，銷售金額就超過2300萬元，今年預計可有雙位數成長，這回首次推出「懷古滷味精選組合」，包含滷豆干、雞翅、鵪鶉蛋和豬腳等，豐盛料理不到200元；醬料部分，更擴大與日本名店合作「敘敘苑燒肉醬」、「大昌秘傳燒肉醬」，各限量7200瓶。劉鴻徵表示，繼去年中秋業績破百億元後，今年預計有兩位數成長，目標120億元。

家樂福觀察，去年因疫情關係，中秋烤肉以在家烤為主，小家電烤盤銷售成長約2倍，今年因疫情趨緩，中秋烤肉可望恢復往年戶外烤風氣，各式戶外烤肉用具備貨量多1倍，烤肉架價格從300多元到千元上下，選擇性相對多。8月31日起家樂福會員活動，單筆購買烤盤、烤爐、烤肉架、餐具、保鮮盒等用具，滿1000元送100元現金折價券。

愛買量販今年中秋獨家與台中人氣燒肉店「森森燒肉」、「有心肉舖子」3方聯名推出燒肉組，特價1688元，限量300組，組合內含美國胸腹肉片、美國翼板霜降牛排、美國翼板燒烤肉片、美國帶骨牛小排、法式豬排小戰斧、帶骨梅花豬肉、去骨雞腿排、鯖魚和燒肉醬，此外，特別引進西班牙、丹麥、荷蘭的無瘦肉精歐盟豬肉，最低88元起，價格親民；另還有居酒屋常見的明太子秋刀魚等。