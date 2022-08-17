對於台灣人在柬埔寨的悲慘遭遇，前立委郭正亮揭發內幕指出，由於柬埔寨取消外匯管制，台灣詐騙犯在海外也受歡迎，若被抓到回台灣又輕判，想賺「快錢」的台灣人就會出國詐騙自己同胞，而這波受害的是原住民和因為疫情受影響的八大行業。

對於台灣人在柬埔寨的悲慘遭遇，前立委郭正亮今（17）日在中天電視《綠也掀桌》披露，東南亞除新加坡之外，就只有柬埔寨取消外匯管制，賺到美金可以匯回台灣，所以很多台商會去柬埔寨。而柬埔寨是佛教國家，人民蠻善良的，這次應該是台灣人結合金主，欺壓台灣人。

郭正亮分析，台灣訊息傳遞快，詐騙已經飽和，且台灣是詐騙先進國，就開始出口。台灣人佔有優勢，所以在詐騙的地方也受歡迎，第一就是台灣人會講中文，詐騙對象有大陸人；第二是免簽國多，來回自由；第三就是有一定技術要求。

郭正亮直言，在2015年左右，台灣的電信詐騙產業，包括兩岸，已經有100億台幣，加上網路賭博，就高達200億台幣，都是去執法效率差、與警察容易勾結的國家。而台灣的詐騙犯加上車手就有20萬人，但詐欺罪很輕，監獄容量又小，2016年只有5.4萬人，但那時已經關了6.4萬人，還被人權團體抗議，也找不到地方蓋監獄。從2004到2015年從海外遞解回來有3、4千人，被判刑只有500人，即使被判最多只有一兩年。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮進一步說，監獄內犯人有三分之一是毒品犯，三分之一是詐騙犯，兩類就佔3萬人。所以很多詐欺犯都是保釋後又判緩刑，然後又繼續從事詐騙。

郭正亮指出，有台商在今年上半年就看到金邊機場常常有穿黑衣服、刺青的人，直覺是黑道。所以當地有兩種人，第一種就是來做詐騙的、賺快錢。第二種最無辜的，就是被騙的原住民和受疫情影響的八大行業。

郭正亮說，有些人在柬埔寨看到很可憐、悲慘的人，想要解救他們，這訊息應該是真的，因此對外交部處理進度很生氣；但外交部可能知道裡面龍蛇雜處，沒有外界想的這麼簡單，雙方說法都沒有錯。

至於目前的狀況，郭正亮點出，中國大陸現在開始對柬埔寨施壓，於是當地「人蛇集團」急著把受害者轉到別的地點，所以就會盡快販賣人口，因此發生刑事局掌握的受害人數和外界的說法不同，其實是有一些受害人已經被轉到其他國家。

郭正亮也說，由於台灣和柬埔寨沒有邦交，台灣的救援方法其實就是用錢，救一個人大約要花費2到4萬美金。