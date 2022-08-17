王瞳和艾成愛情長跑多年，期間經歷女方不倫緋聞，但艾成始終不離不棄，前年更不顧雙方家長反對登記結婚，婚後雙方仍出現不少問題，包括沒有孩子、婆媳相處等摩擦，所幸最後互相了解後諒解，本來下個月艾成還要帶王瞳回馬來西亞老家探望父母，並補辦結婚手續，如今卻因艾成墜樓身亡，而無法兌現了。

王瞳結婚2年來，肚皮卻沒有動靜，之前《鏡週刊》報導，原來出道20多年的她，不間斷在演藝圈奮鬥，身體早就出現狀況，若沒按時吃藥，經期就會混亂，若持續服藥，可能就不適合懷孕。

除了身體是主因，她也擔心艾成若不改掉木訥的行為，將來生小孩後，她等於要同時照顧2個人，恐怕會心力交瘁。此外，她曾在直播哭訴艾成婚後像機器人、木頭，只想著做完家事就好，卻忽略關注她的心情，長期下來兩人感情出現問題。

但王瞳本來在直播抱怨，只是覺得在「溝通」，但在網友眼中就是埋怨，甚至懷疑兩人婚姻出問題，連婆婆一開始也不諒解，覺得她把艾成當作傭人一樣使喚，經過艾成的解釋後，婆婆才了解雙方問題而諒解，並發親筆信為媳婦說話。

艾成今(17日)上午被發現墜落蘆洲捷運站3號出口，當場身亡，人在宜蘭工作的王瞳得知噩耗，緊急趕回來處理後事，而痛失摯愛的王瞳悲痛欲絕，需要友人攙扶，經紀公司也希望外界可以給她空間。

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