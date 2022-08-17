台灣大學17日舉行校長遴選候選人治校理念說明會，參與校長遴選的台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁（左）與台大電機系教授葉丙成（右）相互握手致意。（劉宗龍攝）

台灣大學今(17)日舉行第3場校長候選人治校理念說明會，台大電機系教授葉丙成的發表主要圍繞在多年創業結果。會間有學生發問，直說台大校內派系林立，不看好葉當選，如果只能當100天的台大校長將怎麼做？對此，葉強調校長絕非「炒短線」的工作，無法回答這項問題，「不當也罷！」

葉丙成在發表時，強調自己48歲是本屆最年輕的校長候選人，並且主要分享多年創業的經驗與結果，提到他透過一手打造的科技教育平台與產品，扶植偏遠中小學校，減少城鄉差距，並成功獲得知名企業還有社福組織的贊助與協助，全國獲益學生人數高達1萬9000多人。

葉丙成說，堅信「科技改變教育，創業改變世界」的做法，也認為教授不只能從事教學與研究，更能打造象牙塔以外的志業。

葉丙成提到，他的治校理念是要讓台大成為具有真實影響力的大學，「培育人才、給予舞台、助他成功」將是最重要的做法，也希望全校教職員能夠具備共同的願景，所有的老師都能夠發展非學術能力。

會間有學生發問，葉丙成的創業身分十分有名，想知道到底是業界還是學界的人？葉丙成回應，仍在台大開課，也帶領學生做研究並發表在國際期刊，強調自己是「學界的人」。

另外還有學生提問，台大派系林立，本次不看好葉丙成當選，但好奇葉丙成如果能當在台大當校長100天，能做些什麼？葉丙成說，凡事都是要打底的，經營一所學校需要時間，因此他不會是「炒短線」的校長，強調這個問題無法回答，「不當也罷！」

台大校長遴選動見觀瞻，上一屆台大校長遴選時，校長管中閔因具企業獨董身分引發爭議，而葉丙成在校外發展創新教育事業，其中也有企業資金投入，引起是否存在利益迴避等問題，他說明，歸建台大並在正式投入校長遴選後，已辭去所有公司董事職務，一切遵從校方規定。

不只前新竹市長林智堅的論文爭議，台大身為龍頭大學，校內一舉一動總引發連鎖效應，很容易國內引起政治風暴，葉丙成提到，近來學術倫理很不幸地都與政治扯在一起，這是對大學自治很大的戕害，身為校長最大的責任，就是要維持制度讓學倫還有學校不被政治力干預，他也相信台大教授對於政治認知都有一把尺，如果擔任校長，會致力不讓政治進入校園，維護校園的中道與清淨。