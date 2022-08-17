翁馨儀20歲帶球嫁綜藝天王張菲的兒子張少懷，至今結婚9年，育有一對子女，家庭生活美滿。近日翁馨儀在IG開放網友提問，面對網友羨慕她似乎不用為錢煩惱，翁馨儀發文否認，並透露自己也曾羨慕別人的奢華生活。

一名網友向翁馨儀傾訴跟先生月入雖20萬，但還是買不起房子，生活過得很拮据，「真的很羨慕妳的生活隨心所欲，我知道妳也很努力，但好像我們怎麼努力都無法脫離貧窮，我的心好累。」

翁馨儀昨（16日）在IG限時動態回答這則問題：「我想說的是，人比人只會氣死人，像對我而言，我並不覺得我有到隨心所欲的程度」，翁馨儀表示自己也會羨慕別人在社群平台分享住新大樓、家裡裝潢高級、一直買包，但如果一直有這種心態，就會過得很辛苦。

翁馨儀溫暖地勉勵該名網友：「比上不足比下有餘，其實我覺得月收入可以有20萬已經是很厲害的一件事了呢，就用自己的能力範圍，讓自己過得開心。」

另一名網友則問翁馨儀每年都怎麼過情人節，她透露和老公不太會盛大的過，就算到餐廳吃飯也是自己找和訂的，一對子女還會當電燈泡，更不會每次都送禮物，翁馨儀笑說：「情人節實在太多，每次送真的會破產！」絲毫沒有豪門媳婦的闊綽。

翁馨儀身為張菲的媳婦，常被外界貼上跟錢有關的標籤，還會被酸是看上張菲的財產才結婚，對此她曾在直播中氣憤地回應：「我家沒有不有錢」，強調娘家沒有可憐到要為錢結婚，爸爸很有能力，結婚9年來也沒拿過老公的零用錢。