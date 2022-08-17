SOGO復興館香港美心月餅「美心東方之珠」特價2052元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館、天母店香港榮華流沙白蓮蓉8入，1600元。（SOGO提供）

遠東SOGO百貨台北店（忠孝、復興、敦化館）及天母店，即起至9月11日聯手推出「摘星盛月 中秋禮坊」，精選超過百款禮盒，包括米其林星級美味大賞、廣式、傳統、創意月餅及西式甜點，還有養生禮盒及優質鮮果禮盒等。

今年復興館將於8月21日至9月9日，特邀全台最搶手的蛋黃酥「不二糕餅」至B3快閃，滿足北部朋友味蕾；此外，榮獲米其林餐廳星級殊榮的「富錦樹台菜香檳」，在中秋節也首度推出「特上中秋月餅禮盒」，以富錦口水雞、松花蒼蠅頭等招牌菜色，製成甜鹹交融的特色月餅，8月19日前預購享早鳥優惠。

而改裝後的SOGO忠孝館B2也帶來新氣象，包括有40年歷史的漢餅老牌「三統漢菓子」全新進駐，復興館也獨家販售「香港皇玥流心貓山王榴槤月餅」等名品。9月1日至9月18日再推出金喜刷回饋，刷指定信用卡單日單卡消費達5000元起，最高可換SOGO 4%電子抵用券。