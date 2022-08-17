為解決「雨都」長期面臨的缺水問題，經濟部已有規劃基隆中長期供水改善計畫，將先評估目前翡翠水庫增源到汐止地區用水，可延長到五堵、七堵，進一步減輕水庫壓力。同時也會研究新山水庫再加高可能性，高度能提高多少，還得精細調查。

新山水庫有效蓄水率已降到剩49％，由於是離槽水庫，需仰賴基隆河以水管引水進來，河川枯竭則水庫餓肚子，也是近期水位不斷降低原因。

短期內，水利署規畫在貢寮、雙溪靠海地點，尋找合適地方建置臨時海淡機組，規模比照去年新竹海淡機組，至少為千噸級。等地點找好，只要3到4個月即可建好。

中長期計畫部份，水利署官員表示，翡翠水庫現行支援供水只到汐止地區，打算增建管線，讓送水可延到五堵、六堵、七堵，藉由北市提供增源，減輕新山水庫出水負擔。

長期則是評估新山水庫再加高，增加庫容。1999年新山曾完工水壩加高工程，從壩體75公尺提高到90公尺。至於未來可提高到多高？官員說，這要依據當地用水量與水文條件去分析，整個完成，可能要幾年時間。