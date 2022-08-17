近日柬埔寨跨國詐騙頻傳，外傳超過4000名台人赴柬埔寨，但行政院長蘇貞昌卻表示，國人受騙在柬國受害，政府非常關心，我們搜集很多資料，逐家訪談後發覺只有120位還失聯。中天新聞針對「柬埔寨詐騙頻傳！『只有』120人失聯，你覺得？」進行街訪民調，結果，很多民眾都挑選，「『只有』120人失聯⋯是嫌太少嗎？」。甚至有年輕人不滿表示，「民進黨又要GG了」。

中天新聞《洪淑芬辣晚報》17日派出記者辮子妹針對「柬埔寨詐騙頻傳！『只有』120人失聯，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項讓受訪民眾選擇：

1.「只有」120人失聯⋯是嫌太少嗎？

2 .好冷血！別人的小孩死不完嗎？！

3.唉〜官員口中人不值錢呀！

4.不意外！疫情死了9千多人，官方也沒說啥呀

5.挺啦！120人很少呀，官員繼續忙選舉

該街訪民調，共有19位受訪民眾參與這次投票，其中13人選擇選項1；3人選擇選項2；3人選擇選項3；0人選擇選項4；0人選擇選項5。

年輕人紛紛表示，「民進黨又要GG了。小孩也是命呀，不能用『只有』這兩個單位，去衡量120個人，那也是人」、「有點不負責任，畢竟都是人民」、「怎麼可能只有120個人，因為一定是更多呀」、「蠻讓人生氣的，這樣回答」、「就有點冷血呀」、「120條人命也是很多」。

還有一位婦人ˊ直言，「我覺得很殘忍，這樣講，像我們會覺得， 好難過喔，你現在問我，我都覺得想哭耶！」「老百姓要自求多福」。