知名國際影星楊紫瓊，當年曾奪下「馬來西亞小姐」后冠，自小打下堅實芭蕾基礎的她，出道不久便以「打女」形象闖出名號，至今60歲的她有過不少經典作品，包括《瘋狂亞洲富豪》、《臥虎藏龍》、《阿凡達》等皆能看見她的身影，近來她登上雜誌《Town&Country》封面，結果卻被聯想成台灣女諧星楊繡惠。

知名時尚專家「Mr.布雷蕭」在粉專分享，楊紫瓊為時尚雜誌《Town&Country》所拍攝的一系列寫真畫報，他表示楊紫瓊是雜誌最新一期的封面人物，而在看到這些雍容華貴的造型後，就忍不住敲碗《瘋狂亞洲富豪》續拍第二季，「雖然她在片中的身分地位，應該是不能擺這些姿勢，但衣服倒是非常適合的」。

布雷蕭進一步指出，「只是看著看著，我好像看到了另外一位女星」，結果立刻引起網友共鳴，、「猛一看想說繡惠姊，瞬間質感攀升」、「楊繡惠才是當今的百變天后」、「她一直很國際化啊，怎麼了嗎？」、「看完照片再看文章，才知道不是楊繡惠」、「她亞洲通殺」、「果然是台灣之光時尚繡」、「真的蠻像的」。

楊繡惠在粉專轉貼布雷蕭的貼文。(圖/楊繡惠 FB)

而楊繡惠本人看見這篇文章後，也迅速在個人粉專轉發，並在內文打上：「來喔！無獎徵答」，引起廣大迴響，被布雷蕭注意到後，逗趣留言：「姐也多來一組美照如何」，讓粉絲瘋狂敲碗，表示希望楊繡惠真的來畫報，「我包(繡惠姊的造型)」、「來拍一組啦！保證更厲害！」、「 快點讓我們來做美女九宮格」。