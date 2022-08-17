為提供優質平價的托育服務，台南市政府在鄰近南科的在善化區設置東關公共托育家園，並首創夜間臨托服務，今（17）舉行揭牌啟用儀式，台南市長黃偉哲到場致詞表示，將陸續開闢更多的公托家園，讓大家敢生敢養，讓在地人口年輕化。同時也在臉書上表示，「歡迎光臨台南第十一個小人國，善化東關公托家園」，引發討論。

黃偉哲在臉書上表示，到了善化東關公托家園，如同被多啦A夢的縮小燈照到，這裡的座椅、玩具、廁所、洗手台、都是專門替未滿2歲的孩子量身打造，並營造如同在家一般的溫馨感覺，小朋友的笑臉是真實的，可以看到待在公托家園中孩子的安心與自在。黃偉哲也強調，市府委託華仁社會福利慈善事業基金會辦理，「不只照顧，更要將心比心」是我們的精神，透過專業與敬業的態度，相信能獲得爸爸媽媽們信賴與認可，無後顧之憂才能全心全力為家庭打拚。

最後黃偉哲也說，目前台南已經有11所公托家園，分別位在安南、關廟、新市、麻豆、官田、柳營、東區（仁和）、安平、東區（龍山）及永康（永埔），未來市府還會持續努力，提供最高品質的公托家園給在台南打拚奮鬥的年輕人。