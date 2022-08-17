國人到柬埔寨打工遭詐騙頻傳，新北市議會國民黨團日前痛批，民進黨新北市長參選人林佳龍

身為無任所大使，卻毫無作為，更要他別只顧選舉，罔顧人命；對此林佳龍則說，政治人物拿不幸的事件來做政治消費，「是一個很錯誤的示範」。

林佳龍表示，國民黨的民意代表以及發言人，不知道是不是了解無任所大使的角色，還是單純想噴政治口水，來消費這起不幸的事件；他解釋，無所任大使是由總統透過外交部任命，自己的職責是負責印太戰略下的數位新南向，主要是產業的交流合作，希望將我國的5＋2產業創新、六大核心戰略產業，透過數位科技推廣到印太地區。

他說，這些工作的範疇跟這一次的犯罪事件沒有什麼關係，而且無任所大使是有榮譽含意的無給職，過去多是以各行各業中有成就的人士來擔任，我們也一再的說明，但藍營還是想來蹭熱度。

林佳龍指出，藍營要蹭熱度，應該去找國民黨的母雞、新北市長侯友宜才對，而不是一直來找民進黨的母雞，拿這起不幸事件來蹭聲量，真的很不應該，不要在政治上想要去消費，這樣對一個政治人物來說，是一個很錯誤的示範。