為了引導提振消費信心，促進市場恢復。上海計畫斥資10億元（人民幣，下同）發放電子消費券，每份100元（3張券），每筆消費限用一張券。首輪200萬份共2億元，將於26日發送至中籤消費者手機。上海市商務委副主任劉敏、綜合處處長黃宇17日說明，上海電子消費券的發放，更多惠及消費者和企業，上海市政府和企業共同出力促消費，調動更多企業和商戶共同出力。

事實上，企業已經推出很多政策，比如，南京路步行街已安排下半年1億元的消費券發放。

「愛購上海」電子消費券對象鎖定年滿18歲的在滬消費者，即參與活動報名時，使用設備的地理位置，即時定位在上海市。

「愛購上海」電子消費券採取「線上報名、搖號中籤」方式發放。在活動期間，消費者通過消費券發放平台手機應用程式(APP)報名。每人每輪可報名一次。

上海市商務委19日將發布報名公告，20日零點開始，至22日24時，消費者可以輸入身分證號、手機號等報名。

報名結束後，在公證機構監督下，通過搖號方式隨機產生中籤名單，消費券將自動發放至中籤消費者報名時所使用的平台帳戶中。

黃宇表示，搖號後，不管消費者搖中與否，都將通知。消費券發放時間為8月26日，使用期限為20天。

消費者可在支付寶、微信、雲閃付三個使用率較高的支付平台上報名領券，搖號中籤後自動發放至此前報名所使用的平台帳戶，便可在報名參與活動的商戶使用。

黃宇介紹，消費者領到電子消費券實際消費時，先使用商戶的券，再核銷上海電子消費券，每筆抵用一張。具體準則，以三大平台的規定為準。

參與活動的商戶報名活動於17日結束。上海電子消費券發放公共服務平台將於8月24日，公布參與活動的商戶名單。

此次上海發放電子消費券活動以「 愛購上海」為主題，在2022年8月下旬至11月下旬期間分三次發放。

上海市商務委透露，第一輪發放的消費券包價值100元，共包含3張消費券，分別為一張消費滿100元以上抵50元券、兩張消費滿50元以上抵25元券。第二輪、第三輪電子消費券券面額度根據前一輪核銷具體情況作動態調整。