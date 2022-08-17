辣模華華擁有甜美臉蛋和E級火辣身材，在Instagram有31.4萬人追蹤，近期和網紅「黑男邱比特」合作拍攝換裝系列影片獲得關注，火辣的現場穿脫令許多網友看到凍未條，近日華華到健身房運動，身上的深U型Bra露出雪白美胸，立刻成為健身房的焦點。

辣模華華昨（16日）在Instagram的限時動態曬出去健身房運動的影片，她在影片上寫「衝呀，300小公豬」，似乎是在激勵自己要努力運動，影片中可以看到華華上半身穿了一件黑色的深U領口Bra，中間只有幾條線交叉，在健身房昏暗的燈光下華華的皮膚仍非常白皙，鏡頭不斷朝胸口拉近，讓螢幕前的網友清楚欣賞她的傲人上圍。另一段影片中，華華用上帝視角進行拍攝，她坐在健身器材上，同時雙腿不斷往內夾緊，靠運動器材訓練大腿肌，她幽默笑稱：「發現新視角」，飽滿的雪乳讓網友大飽眼福。

辣模華華放送邪惡運動片。（圖／bivi_0420 Instagram）

華華日前釋出和男模合作的影片，她向粉絲喊話「別吃醋啦各位，我們動態、平面動態都特別會引導、男主角也非常有禮貌喔！」她也透露有額外發揮的部份「一開始完全沒有預設男主要脫上衣，也沒預設會出現彩虹」，不過她也解釋清楚「一堆人誤會我們有沒有在一起或是可能在一起，我只能說，讓你們有這個感覺，表示我們拍攝的真的很成功」，影片中華華和男模都穿著白襯衫，她的下半身只穿小褲，露出翹挺蜜桃臀，貼身擁抱畫面超惹火，令許多粉絲直呼羨慕男模。