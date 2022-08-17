新冠疫情期間逆勢強勁成長的化學品業，中華信評17日針對授與評等的亞太業者，提出信用評等展望分析，認為相關公司正面臨複合性的問題，包括成長率低、油價飆升，情勢日益惡化。

中華信評信用分析師許智清指出，高通膨與升息將限制終端需求，並傷害來自亞洲的出口，其效應將蔓延至對化學品的需求，而化學公司關鍵投入原料的石油，成本恐將因俄烏衝突延長而居高不下。

標普全球評級近期預測，2022年底前布蘭特原油平均每桶的價格將為100美元，並於2023年降至平均每桶85美元。油價長期居高不下，業者成本上漲的部分將會在亞洲化學品生產鏈中反映出來。

標普研究團隊認為，油價不會因為全球經濟成長率轉趨疲弱而大幅滑落，而俄烏之間曠日持久的衝突，應會為原油與其他大宗商品的價格設下底線。

標普全球評級與中華信評因此針對授予評等的化學品公司，包括台塑四寶、中國化工集團等27家大型公司，最新檢視其評等是否保有緩衝空間，結果四分之三業者在2023年時，可望吸收達到30％的EBITDA下滑幅度，不會觸動評等調降門檻。

惟，許智清提醒，如果產業循環週期下行的情況延長，則化學品業中體質較弱的業者，可能會開始遭到負向的評等行動。尤其，中國大陸是全球第二大化學品市場，中國經濟成長減緩對於化學品需求，會帶來重大的風險。標普對中國大陸2022年全年GDP成長率預測為3.3％，低於2021年的8.1％。