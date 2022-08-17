台積電工程師是不少人夢寐以求的工作，高薪資、高福利更是領先一堆公司。不過有網友透露，自己的表哥在台積電工作多年，近日轉職到工研院，年薪可能會少300萬，表哥更因此遭到親戚臭罵，原PO好奇詢問：「表哥真的笨嗎？」沒想到眾多網友反讚：「表哥真的聰明」。

原PO在「PTT八卦板」發文表示，自己的表哥在台積電工作10年，好不容易熬到主任工程師，近幾年年薪穩定在300至400萬區間，不料上個月表哥突然換工作到工研院，年薪只剩下大約80萬到90萬，讓親戚不禁臭罵表哥：「傻了」，對此原PO則是疑惑，「工時雖減少了不少，但薪水少更多，表哥今年才40，真的笨嗎？」

貼文曝光後，多數人認為換工作並沒有絕對的好壞，只是每個人生涯規畫不同，親戚實在沒必要指手畫腳，「聰明，去養老的」、「台積電待得了10年很神了吧」、「超聰明，在工研院拉人脈找業者一起投創」、「不然在台積做到50歲，然後猝死有比較聰明？」、「錢跟命挑一個而已」。

另外，也有網友分析，若原PO表哥有足夠存款，財務規劃妥當，年薪80萬至90萬已經相當足夠過生活，況且工研院並不如外界想像的輕鬆，薪水可能也沒那麼低，「台積主任工程師去工研院有超過100啦」、「工研也要看單位就是了，我遇過一樣要爆肝」。