天王周杰倫和女星昆凌結婚後，目前育有一兒二女，最近發行新專輯還找來5歲兒子小小周Romeo客串MV加上獻聲O.S.，〈粉色海洋〉MV公開後小小周超萌模樣讓粉絲都忍不住露出姨母笑；小小周爆紅後，昆凌今（17日）分享小小周2歲自彈自唱影片，充滿母愛地表示「想念小奶音」。

周杰倫出道多年，在音樂和戲劇領域都寫下相當亮眼成就，更被外界認為是遙不可及的天王之一，但自從周杰倫結婚後，待人處事變得更圓滑，也用自己的方式保護著兒女們；不過，5月初才迎來小女兒的周杰倫，新專輯的〈粉色海洋〉MV直接讓5歲兒子小小周Romeo客串，還獻聲說了可愛的O.S.，引起熱烈討論。

昆凌今（17日）分享小小周2歲自彈自唱影片，充滿母愛地表示「想念小奶音」。(圖/ 摘自昆凌IG)

小小周在MV裡面大方不扭捏的模樣，加上對著鏡頭飛吻，超有王牌童星氣勢，還在MV中有模有樣地撥弄烏克麗麗琴弦，像是真的在彈出曼妙音樂般；其實早在小小周2歲時，就曾撥弄吉他弦唱〈聽媽媽的話〉，今日昆凌在IG限時動態發文，翻出當年的影片，還忍不住說「ROMEO那個時候還好小」、「好想念的小奶音」。