陽光沙灘比基尼，炎炎夏日就是要去海邊。日前墾丁白沙灣才傳出情侶在海中央上演活春宮，SUP立槳玩著玩著擦出火花，過程全被周圍民眾直擊。近日，俄羅斯一對夫妻也完美效法「海上活春宮」，無視不遠處其他遊客，影片曝光引起網友砲轟。

英國《太陽報》（The Sun）15日以「搖滾吧!小船」為題，報導俄羅斯索契（Sochi）附近海域發生的「奇觀」，影片截圖可以看到，一對夫妻乘著迷你艇出海，可能周圍風景不夠理想，汪洋大海中相依為命直接觸動慾火，眾目睽睽之下，金髮女子不忍了，整個人跨坐男子身上，遠看原本平靜海面突然波濤洶湧，兩坨模糊肉體劇烈晃動，激情過程全被其他戲水民眾捕捉。

金髮女子不忍了，整個人跨坐男子身上。(圖/翻攝太陽報)

目前不清楚警方是否已著手調查，不過不到幾碼的距離就有零星幾個人也在進行水上活動，報導指出，影片還錄下目擊者放聲大笑，愈看愈尷尬，因為這對夫妻顯然完成一項不可能的任務。