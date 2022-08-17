通膨惡潮席捲全球，外加俄烏戰火及供應鏈瓶頸等使情況更加惡化，全球主要經濟體通膨率不斷飆高。根據英國國家統計局17日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增10.1%，超乎市場預期的9.8%及前值9.4%，為1982年以來首次，也是七大工業國組織（G7）中，首個出現2位數增幅的國家。

CNN報導，觀察細項，食品價格的飆升是通膨增速最大的因素，從去年7月以來上漲12.7%，創14年新高。而這其中，又以麵包、穀物食品、牛奶、奶酪和雞蛋等物品的價格漲幅最為明顯。國家統計局補充，汽、柴油和機票價格的上漲，亦是通膨飆升的因素之一。

值得一提的是，英國為當前G7首個通膨年增率出現2位數的國家。美國7月CPI罕見出現降溫，年增8.5%低於預期和前值，主要是因為能源價格下降；義大利年增7.9%，較前值8%小幅下降；加拿大年增7.6%，低於前值的8.1%；德國年增7.5%，也較前值7.6%也出現緩和；法國年增6.1%，持續上升；至於深陷通貨緊縮的日本則年增2.4%。

回到英國，物價上漲衝擊民生消費，尤其薪資成長跟不上物價漲幅的窘境，使消費者對價格的波動有更顯著的感受。國家統計局16日公布數據，英國4至6月平均薪資成長4.7%，但考量通膨推升生活成本，意味著平均收入下降3%，為有紀錄以來20年最大降幅。

「英國消費者目前面臨來自更方面的壓力，處境很悲慘」貝倫堡銀行（Berenberg）高級經濟學家皮克林（Kallum Pickering）在給客戶的一份文件中指出，薪資的增速無法消弭通膨的飆升，但英國央行「英格蘭銀行」又不樂見薪資漲幅過快，因為他們目標是壓制通膨。

報導指出，英國官員正研擬為家庭提供協助，但就目前而言，除了下任首相熱門人選的特拉斯（Liz Truss）承諾減稅以外，也沒有任何詳細的政策出現。