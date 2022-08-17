台北市政府市長室日前安排一名財團第三代的焦姓男子在市長室擔任實習生，並與媒體爆發衝突，台北市議員簡舒培今再爆市長室還有一位馬姓實習生，疑似為焦姓實習生的表妹，痛批柯文哲看到財團二代三代眼睛都閉起來，柯坦言焦男確實未照程序，而馬姓實習生則是依程序申請進入市府觀摩。

簡舒培今質詢時，質疑為何找焦姓實習生到市府，柯文哲僅說是他的學生介紹進來，因為焦男說要來應徵工作，覺得讓他先來實習幾天看看。柯也坦言台北市政府有實習生制度，但這個人沒有走程序，他也認錯。

簡舒培接著又爆，市長室還有一位馬姓實習生，疑似為焦姓實習生的表妹，現在整個市府是變成財團的實習中心嗎？柯文哲則說，並不知情，市長怎可能什麼事情都知道。

台北市政府副發言人魏文元受訪表示，馬姓實習生是依照正常遴選程序進市府實習，市長室除焦姓實習生以外，都是正常遴選，目前為止沒聽過馬姓實習生的身分背景。