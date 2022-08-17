泰山崩於前而色不變？前新竹市長林智堅因論文門風波退選後，立委鄭運鵬接棒參選桃園市長，但根據媒體民調，民進黨在桃園從原本領先3%的態勢，竟迅速崩跌變成輸11%。對此，鄭運鵬今(17)日下午受訪說，他現在連一面看板都沒有，民調有一點差距是很正常的現象，民進黨中央、地方執政施政滿意度的基本盤沒有改變過，還自稱是來「擴大領先分數」。被PTT鄉民揶揄說：「難怪說什麼都不辭立委」、「擴大領先智堅11%」。

民進黨中執會今(17日)正式徵召鄭運鵬參選桃園市長，民進黨下午舉行桃園市長提名記者會；但根據《TVBS》最新民調，林智堅先前的支持度領先國民黨參選人張善政3%，但是現在鄭運鵬被張善政逆轉，張的支持度增加到了39%，而鄭僅有28%支持度，輸了11個百分點，可是鄭運鵬在致詞時仍自稱是來「擴大領先分數」。此外，該份民調還顯示，鄭文燦的滿意度高達71%，但其中只有37%會支持鄭運鵬，似乎支持度並沒有轉移。

對此，鄭運鵬說，從上禮拜選對會建議徵召他參選桃園市長後，到現在僅4天，現在一面看板都還沒有，儘管團隊內部整合工作非常快，但是選舉行政、文宣工作還沒有開始，民調上有一點差距是很正常的狀況，顯示鄭文燦的滿意度非常高，他是站在巨人的肩膀上選桃園市長。他說，接下來才是選舉衝刺的最後100天，過去鄭文燦曾創下參選50多天勝選的紀錄，現在有鄭文燦8年的施政，100多天對他來說綽綽有餘，請大家放心。

PTT鄉民揶揄說：「百日」、「怎麼輸」、「蒿禿鷺鷥」、「民調看看板？」、「不辭立委是對的」、「區區落後11%對黨來說跟領先沒兩樣」、「支持月月鳥就是支持抄襲」、「不辭立委是對的」、「所以立委不辭阿」、「穩了，我說，張善政」、「這麼快就要做百日囉？」、「難怪說什麼都不辭立委，哈哈」、「太小看黨了，100天，行政資源弄下去」、「應該比林佳龍有機會」、「綠媒催下去小菸都能連任了，11趴算啥」。

也有人酸「去跟鄭寶清跪吧，他只要喊參選你就可以回家摸你的匠機了」、「看板錢要不要乾脆省下來」、「原來掛看板民調就上去了？」、「民調這麼簡單，只需要看板？」、「7月14日林是贏張3%，雙主菜還沒上」、「林智堅一日不認錯，鵬民調就會一直掉」、「加油啦，我桃園人不會投給你」、「鄭根本沒在經營，我桃園人也不會投他」、「好喔，桃園人智力測驗」、「民進黨真的看台灣人沒有，賭你台灣人全都死忠仔」。