著名的「協和號」(Concorde)超音速客機在2002年退役，這20年來客機都在0.8馬赫速度飛行。不過在5年內，超音速客機將會強勢回歸，美國航空(American Airlines)預訂20架由新創公司轟鳴超音速(Boom Supersonic)研製的「序曲」(Overture)超音速客機，雖然目前原型機還沒有完全，但是顯然美國航空非常看好它的潛力。

飛航線上(Aviaci on line)報導，美國航空公司相當大手筆的訂購20架「序曲」，外加 40 架選擇權，這是非常重大的決定，因為此飛機離完成可能還有好幾年，但是美國航空的合約是不可退還的，這等於是大力支持該研發計畫。

序曲的正視圖，它的機翼採用獨特的「海鷗翼」，可最大限度地減少飛機阻力。(圖/Boomsupersonic)

根據協議條款，轟鳴公司在交付任何序曲之前，都必須滿足航空業標準，包括操作性、飛航性能和安全要求，以及其他條件。即使如此，美國航空仍然決定投注資金。該公司的首席財務長凱爾(Derek Kerr)說：「展望未來，超音速航行將成為我們機隊中的重要部分，我們期望如何為客戶擬定一種更便捷的飛行。」

除上述提到的基本航空安全標準，另一個障礙是「噪音」，由於超音速飛行的噪音相當大，它很可能將無法在陸地上空飛行，只能經營越洋航線。

今年7 月，轟鳴公司公佈了「序曲」的最終設計，同時也獲得諾斯洛普格魯曼公司的的投資與技術支援，這對該公司是重大的助益。概念實驗機XB-1預計在今年底起飛，它的體型是量產機的三分之一，用以確定飛機的氣動構型是否符合模擬。

「序曲」的第1架飛機計劃於 2025 年推出，並在 2029 年之前搭載第一批乘客。序曲的極速為 1.7 馬赫，可搭載65至80名乘客。