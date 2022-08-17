超夯陸綜《乘風破浪》（原《乘風破浪的姐姐3》）才收官，兄弟作《披荊斬棘》（原：披荊斬棘的哥哥2）也被觀眾瘋狂敲碗，從6月網路上就有流傳出演名單，討論度超高；芒果TV今（17日）在微博官宣《披荊斬棘》19日開播外，還公開正式參賽名單，32位男星中有8位來自台灣，還有元祖級偶像。

《披荊斬棘的哥哥》去年播出就讓一票「哥哥」成功圈粉，像是趙文卓拍武打戲外生活規律、性格剛直的一面，熱狗雖然是Rapper卻也很聽大哥的話，陳小春帶領大灣區的男星們展現大哥的面貌，還有一直被叫「蔡少芬老公」的張晉能唱能跳能秀武術幾乎全能；許多觀眾都很期待第二季，想看到還有哪些「寶藏哥哥」。

從《披荊斬棘》（原：披荊斬棘的哥哥2）開拍消息傳出，2個月前微博上就曾瘋傳出演名單，而製作團隊終於在今日官宣，19日開播、每週2集，並正式公開本季參賽名單，囊括來自台灣、香港、大陸、新加坡、泰國、美國等藝人；其中有多名第1季的哥哥回鍋，包括陳小春、李承鉉和張雲龍，少了原本網上瘋傳的言承旭。

在32位男星中有8位來自台灣，分別是潘瑋柏、任賢齊、蘇有朋、王大陸、吳克群、信、張震嶽和擁有美國、台灣雙國籍的吳建豪。不少網友發現有蘇有朋都很驚喜，因為他和吳奇隆、陳志朋昔日可是紅遍全台的「小虎隊」，是元祖級偶像；另外F4一員吳建豪也令粉絲好奇，和當年F4時期會有何突破。

參賽的32位男星名單如下：

潘瑋柏、任賢齊、蘇有朋、王大陸、吳克群、信、張震嶽、吳建豪、Mike Angelo、曾比特、陳小春、杜德偉、范世錡、郝云、黃義達、金瀚、李承鉉、林峯、劉愷威、仁科、溫兆倫、吳卓羲、ICE楊長青、張雲龍、張智霖、鄭鈞、周柏豪、朱嘉琦、張峻寧、蔡珩、馬頔、方逸倫。