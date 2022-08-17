富邦悍將17日靠著羅力7局無失分好投，加上打線成功突破樂天桃猿先發投手狂威，以5比0勝出，羅力拿下個人生涯第101勝，也超越謝長亨獨居勝投榜第3。

羅力與狂威連續3周同場先發，這次富邦打線終於突破狂威封鎖，讓他頭6局被敲9支安打、失4分退場，終於打破狂威對富邦的不敗之身，讓他勝場數停在10場並吞下本季第3敗。

總教練丘昌榮認為，此役打線能夠發揮可能是連3周對到，打者熟悉投手，讓狂威投起來不是那麼輕鬆，羅力也展現壓制力。羅力表示，相較於上周內容不理想，今天就是不要讓對方timing跟得那麼好、降低失誤，「把事情都做好後，結果就會比上週好。」

不過羅力此役僅用84球就投完7局，僅被敲5支安打並投出7次三振，無失分好投拿下本季第4勝。被問到是否想續投第8局？他說：「6局投完後下背就有些痠跟緊繃，不希望腰的問題越來越嚴重，就把任務交給隊友。」

拿下這一勝後，羅力在勝投榜上以101勝獨居史上第3，距離排名第2名的勇壯也只差7勝。羅力說：「能達成這樣的成就感到很榮幸，自己就是按部就班把事情做好，每次上場比賽就是拿出最好的狀態，自己也不會去想要拿幾勝，只是慢慢達成好的成就。」

除了在勝投榜上留名，羅力在今年6月4日升上一軍，至今登錄天數已經75天，8月23日滿81天，將達成9年一軍年資規定，聽到再差6天就要達標9年年資，他說：「我不知道確切日期，但知道大概快要滿了，能夠完成這件事覺得非常榮幸，且非常開心達成里程碑，但現在先不要說。」