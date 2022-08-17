營運總部座落於越南胡志明市的紙尿褲廠泰昇-KY（8480），董事會17日決議通過與摩根士丹利亞洲私募股權基金領導設立的NHTC Unison Holding Limited及其子公司NHTC Unison Company Limited的合併案。

泰昇指出，NHTC Unison Holding Limited將支付泰昇普通股股東每股新台幣85元的現金對價，透過合併的方式收購泰昇全部已發行及流通股份。

泰昇17日股價收盤為63.6元。

如合併完成，泰昇將作為存續公司，NHTC Unison Company Limited作為消滅公司，泰昇將成為NHTC Unison Holding Limited百分之百持股的子公司。

泰昇指出，Unison Holding Limited係由North Haven Thai Private Equity L.P. （下稱「NHTPE」）領導設立，NHTPE為摩根士丹利亞洲私募股權基金（即Morgan Stanley Private Equity Asia ，下稱「MSPE Asia」）管理的私募股權基金之一，MSPE Asia成立於1993年，是亞太地區領先的私募股權投資管理人之一。

泰昇將在今年的11月6日召開股東臨時會，如果合併案通過，泰昇將申請終止上市及停止公開發行。

泰昇產品線涵蓋嬰幼兒紙尿布(褲)、成人紙尿褲、女性衛生棉及濕紙巾等產品，為亞洲個人衛生護理產品的領導製造商之一，產品外銷至東南亞、西非、南印度洋、澳洲、大洋洲及美洲超過20個國家。集團營運總部座落於越南胡志明市，並在當地設立生產基地及物流中心。

泰昇指出，泰昇私有化的目的，是提升經營績效與競爭力。併購後在私有化後能採取更靈活的發展策略去追尋長期企業價值提升，將泰昇進一步帶往更國際化的方向。

泰昇指出，合併案完成後，泰昇將借重MSPE Asia的全球資源、品牌、能力及網絡，與公司經營階層及員工共同努力，致力經營與開發業務，並持續深耕與拓展國際市場。