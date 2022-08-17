真是極度可惡！有重機騎士行經新北市林口區後湖路山路段時，由於該路段全成雙黃線，卻有輛多元計程車不斷跨越雙黃線欲逆向超車，甚至，見對向車道有機車、汽車仍不禮讓，僅減速往騎士方向擠，騎士最終還是選擇讓出車道，以免發生不必要的車禍。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市林口區後湖路上，有名重機騎士行駛在該山路段，全程雙黃線不能超車，然而，左後方竟切出1輛黑色多元計程車，不斷向騎士逼車，騎士按喇叭警示後，該計程車則退讓，騎士則繼續跟著前方車流。

重機騎士山路段遭多元計程車狂逼車，甚至計程車還跨雙黃線、逆向，差點與對向車道擦撞。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

過沒多久，騎士進入左轉彎到，該計程車竟跨越雙黃線到對向車道欲超車，甚至不理會對向車道的機車，執意逆向超車，直到對向車道出現轎車，計程車卻逐漸逼著騎士靠右，最後騎士受不了計程車危險駕駛，最終減速讓出車道，讓計程車先行。

影片一出，網友紛紛留言表示「這應該要公共危險了吧」、「那台逆向的如果對撞就好笑了」、「這沒把多元計程車執照吊銷台灣交通就真的沒救了」、「他最後很乖的到前面給你拍車牌了，不要讓他失望啊」、「看了替你好生氣，好好開會怎樣？」、「塞成這樣三寶也要逼車，原Po其實也不用跟他賭氣」。