為加深台澳雙方在英語政策的合作，國發會、教育部及澳洲辦事處於今簽署「2022台澳英語學習夥伴關係行動計畫」，由國家發展委員會主委龔明鑫、教育部部長潘文忠及澳洲辦事處代表露珍怡，三方見證這個重要的里程碑。

「2022台澳英語學習夥伴關係行動計畫」是今年3月首度召開的「台澳英語學習對話」之延續；透過對話，台澳雙方分享英語學習經驗，在技能發展、技職教育暨培訓、留遊學機會及華語學習等議題，交換彼此想法，以促使深化雙方在教育、技職培訓以及青年間的緊密交流合作。

此次國發會、教育部以及澳洲辦事處簽署之行動計畫合作的內容，包含加速發展雙語高等教育、營造中小學雙語學習環境、強化英語學習數位環境、協助擴大國際機構及大學採認GEPT、推動華語文教育以及雙語人力與技職教育與訓練發展等六個面向，期盼借重澳洲的專業與經驗，除拓展在英語學習及師資培訓等方面的合作外，並協助台灣技職教育暨培訓雙語化等，以強化英語力加值專業力，達成台灣雙語政策目標。

龔明鑫表示，這次行動計畫的合作是個好的開始，透過與澳洲建立的夥伴關係，不僅展現國發會推動2030雙語政策的決心，更希望藉此打造更多元學習英語的資源及管道，進而強化我國雙語人才在全球市場脫穎而出的機會。

潘文忠指出，教育部以普及提升、重點培育、弭平差距等三大主軸推行雙語教育，期待台澳雙方在國教及高教階段的雙語教育、線上教學模組及技職教育等，激盪出跨國合作火花，並加深加廣雙方的合作可能。

露珍怡樂見這個行動計畫的簽署可進一步深化台澳雙方在教育、技職培訓和青年交流間原已緊密的聯繫，並期待透過締結姊妹校、雙聯學制、技職培訓及學術交流擴大合作。