歐米茄（OMEGA）近來積極搶攻女表市場，不僅在近日舉辦「Her Time她的美麗時光」全球巡展，從品牌歷史回顧經典女表的演進，近來更推出全新Mini Tresor女表，將表徑縮小至26mm，比起原先的Tresor女表更有女人味，品牌大使妮可基嫚、周冬雨最近佩戴Mini Tresor亮相，詮釋Mini Tresor的時尚品味。

妮可基曼在OMEGA形象廣告《OMEGA My Choice》中佩戴18K Moonshine金Mini Tresor女表。（擷自IG）
妮可基曼在OMEGA形象廣告《OMEGA My Choice》中佩戴18K Moonshine金Mini Tresor女表。（擷自IG）

妮可基曼在全新登場的OMEGA形象廣告《OMEGA My Choice》中現身，她以黑色套裝搭配手腕的18K Moonshine金的Mini Tresor女表，身為專業演員的她說，她可強悍、也可有趣，也可嘗試不同造型、不同時代和不同風格，「但最重要的是，我依然是我」，陳述她做自己的勇氣與堅持。

周冬雨在IG發布她佩戴最新款Mini Tresor系列Toile de Jouy女表，雙環粉紅花卉表帶十分時尚。（擷自IG）
周冬雨在IG發布她佩戴最新款Mini Tresor系列Toile de Jouy女表，雙環粉紅花卉表帶十分時尚。（擷自IG）

周冬雨在IG發布的歐米茄形象廣告，則以「讓大家看到妳的獨特」為主題，她身穿一襲黑色裙裝搭配Mini Tresor系列「雙環」Toile de Jouy粉紅花卉款式腕表，這款腕表的特色在於纏繞雙層的彩繪皮革表帶，圖案源自古老掛毯與瓷器圖樣，共有藍、灰、粉紅三色款式，分別融入歐米茄的三個經典DNA，包括藍色大海、航太探索歷史的黑蝴蝶，以及彰顯歐米茄熱愛地球的紅色花卉等。

周冬雨在IG發布她佩戴最新款Mini Tresor系列Toile de Jouy女表，雙環粉紅花卉表帶十分時尚。（擷自IG）
周冬雨在IG發布她佩戴最新款Mini Tresor系列Toile de Jouy女表，雙環粉紅花卉表帶十分時尚。（擷自IG）

Tresor女表於1949年問市，以「埋藏在腕表內的寶藏」為主題，勾勒逾半世紀的傳奇，當時的表徑為30mm，集精準、簡約和優雅設計為一身，金色輕薄表殼展現奢華之美，深受當時仕女的喜愛。2017年，歐米茄重新塑造極簡Tresor女表，將經典元素融入現代風情，推出一系列Tresor女表，帶動女性鑽表的流行風潮，今年歐米茄乘勝追擊再推出縮小表徑的Mini Tresor女表，有兩款18K Moonshine金鑽表，也有搭配彩繪皮革表帶的表款，充滿了時尚品味，予人耳目一新之感。

歐米茄最新款Mini Tresor系列Toile de Jouy女表，雙環表帶彩繪粉紅花卉，更添女人味。（OMEGA提供）
歐米茄最新款Mini Tresor系列Toile de Jouy女表，雙環表帶彩繪粉紅花卉，更添女人味。（OMEGA提供）
歐米茄最新款Mini Tresor系列Toile de Jouy女表，雙環表帶彩繪藍色海洋圖案。（OMEGA提供）
歐米茄最新款Mini Tresor系列Toile de Jouy女表，雙環表帶彩繪藍色海洋圖案。（OMEGA提供）
歐米茄最新款Mini Tresor系列Toile de Jouy女表，表帶彩繪藍色海洋圖案。（OMEGA提供）
歐米茄最新款Mini Tresor系列Toile de Jouy女表，表帶彩繪藍色海洋圖案。（OMEGA提供）
歐米茄推出Mini Tresor金表，白色琺瑯表盤款，將表徑縮小至26mm，更加柔美。（OMEGA提供）
歐米茄推出Mini Tresor金表，白色琺瑯表盤款，將表徑縮小至26mm，更加柔美。（OMEGA提供）
歐米茄推出Mini Tresor金表，整支表都採用18K Moonshine金，表徑縮小至26mm。（OMEGA提供）
歐米茄推出Mini Tresor金表，整支表都採用18K Moonshine金，表徑縮小至26mm。（OMEGA提供）

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