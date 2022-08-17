歐米茄（OMEGA）近來積極搶攻女表市場，不僅在近日舉辦「Her Time她的美麗時光」全球巡展，從品牌歷史回顧經典女表的演進，近來更推出全新Mini Tresor女表，將表徑縮小至26mm，比起原先的Tresor女表更有女人味，品牌大使妮可基嫚、周冬雨最近佩戴Mini Tresor亮相，詮釋Mini Tresor的時尚品味。

妮可基曼在OMEGA形象廣告《OMEGA My Choice》中佩戴18K Moonshine金Mini Tresor女表。（擷自IG）

妮可基曼在全新登場的OMEGA形象廣告《OMEGA My Choice》中現身，她以黑色套裝搭配手腕的18K Moonshine金的Mini Tresor女表，身為專業演員的她說，她可強悍、也可有趣，也可嘗試不同造型、不同時代和不同風格，「但最重要的是，我依然是我」，陳述她做自己的勇氣與堅持。

周冬雨在IG發布她佩戴最新款Mini Tresor系列Toile de Jouy女表，雙環粉紅花卉表帶十分時尚。（擷自IG）

周冬雨在IG發布的歐米茄形象廣告，則以「讓大家看到妳的獨特」為主題，她身穿一襲黑色裙裝搭配Mini Tresor系列「雙環」Toile de Jouy粉紅花卉款式腕表，這款腕表的特色在於纏繞雙層的彩繪皮革表帶，圖案源自古老掛毯與瓷器圖樣，共有藍、灰、粉紅三色款式，分別融入歐米茄的三個經典DNA，包括藍色大海、航太探索歷史的黑蝴蝶，以及彰顯歐米茄熱愛地球的紅色花卉等。

周冬雨在IG發布她佩戴最新款Mini Tresor系列Toile de Jouy女表，雙環粉紅花卉表帶十分時尚。（擷自IG）

Tresor女表於1949年問市，以「埋藏在腕表內的寶藏」為主題，勾勒逾半世紀的傳奇，當時的表徑為30mm，集精準、簡約和優雅設計為一身，金色輕薄表殼展現奢華之美，深受當時仕女的喜愛。2017年，歐米茄重新塑造極簡Tresor女表，將經典元素融入現代風情，推出一系列Tresor女表，帶動女性鑽表的流行風潮，今年歐米茄乘勝追擊再推出縮小表徑的Mini Tresor女表，有兩款18K Moonshine金鑽表，也有搭配彩繪皮革表帶的表款，充滿了時尚品味，予人耳目一新之感。

歐米茄最新款Mini Tresor系列Toile de Jouy女表，雙環表帶彩繪粉紅花卉，更添女人味。（OMEGA提供）

歐米茄最新款Mini Tresor系列Toile de Jouy女表，雙環表帶彩繪藍色海洋圖案。（OMEGA提供）

歐米茄最新款Mini Tresor系列Toile de Jouy女表，表帶彩繪藍色海洋圖案。（OMEGA提供）

歐米茄推出Mini Tresor金表，白色琺瑯表盤款，將表徑縮小至26mm，更加柔美。（OMEGA提供）