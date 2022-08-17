台北市政府因大巨蛋未按圖施工勒令停工5年，遠雄為此向北市府請求國賠，台北市長柯文哲及副市長黃珊珊更表示，國賠訴訟與議約條件不可能脫鉤。北市議員游淑慧今質詢指出，柯文哲對外說中央卡大巨蛋，但就算中央沒卡，遠雄也會卡。柯文哲則表示，由下一任市長去跟遠雄談。

游淑慧指出，大巨蛋因未按圖施工被停工5年，遠雄為此向北市府請求國賠共18億元，且要求國賠訴應與議約條件脫鉤遭市府拒絕，游質問柯文哲若遠雄堅持不放棄國賠，議約條件是否就無法完成；柯文哲回說，那遠雄就不要拿使用執照。

游淑慧再說，柯文哲對外說是內政部在卡大巨蛋，但就算內政部沒有卡，國賠部分沒與遠雄達到共識，不放棄國賠就不給遠雄使照，也就無法完成議約，若遠雄堅持不放棄國賠，難道要由下一任市長去跟遠雄談嗎？柯文哲堅定回覆，對，市政是一貫的。

游淑慧批，柯文哲現在丟了一個爛攤子，卻以市政是一貫為由，留個下一任市長處理，那先前是怎麼批前朝？現在很會講，但8年前不是這樣說，要求柯文哲要面對問題。