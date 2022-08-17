「海外求職」詐騙事件頻傳，許多受害者被高薪徵才廣告吸引，結果誤入求職陷阱而受困國外；對此淡水警分局針對轄內年輕人經常活動場所加強反詐騙宣導，提醒社會新鮮人前往柬埔寨等東南亞國家求職務必小心審慎，避免落入詐騙集團陷阱，。

淡水警分局今(17)日結合「111年新北市議長盃高中15人制橄欖球錦標賽」進行反詐騙宣導，呼籲社會新鮮人以及涉世未深的青少年面對層出不窮的詐騙手法，如何防範提高自我防詐意識，並以近期國人受騙至柬埔寨「假求職真詐騙」為案例，指出詐騙集團透過刊登求職廣告或臉書刊載訊息，以工作輕鬆、優渥高薪、免經驗、快速致富等誇大不實的方式，誘騙民眾前往從事不法或與期待不相符的工作，不僅淪為詐騙集團的幫凶，甚至慘遭毒打、拘禁等對待，最後更可能成為人蛇集團的「豬仔」任人宰割。

淡水警分局表示，除加強宣導民眾不要輕信各類求職詐騙訊息前往柬埔寨、越南等東南亞國家外，也深入家戶訪查找出潛在的可能被害人，同時呼籲求職者前往海外工作前，務必要仔細查明是否為合法的公司行號，工作的內容有無符合當地法令，審慎評估工作契約，如遭遇緊急危難，可撥打駐外辦事處24小時緊急聯絡電話，或請國內親友向「外交部緊急聯絡中心」電話0800-085-095求助。