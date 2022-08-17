大陸女藝人呂一2016年嫁給「隱形富豪」男星錢泳辰，對外形象始終像童話故事般美滿，不過最近錢泳辰深陷黑料風波，除了被爆有富婆包養，創辦的培訓機構還遭傳騙學費，甚至鼓吹學生陪酒、獻身導演等；對此錢泳辰旗下的艾辰影視透過律師發聲明否認，並報警處理。

錢泳辰日前被爆料和一名富婆共同開設影視學校，檯面上的業務為培訓演員和諮詢，其實只是要打著交訂金5千人民幣（約新台幣2萬2）和10萬人民幣學費（約新台幣44萬）的名義騙財，學生乖乖繳錢後，該影視學校就會以「安排資源」為由，讓學生去陪酒，甚至慫恿他們獻身導演，痛批根本是拉皮條，爆料網友聲稱：「因為我不同意想要退出這個機構，但是錢他們不給退回來」，更踢爆錢泳辰被富婆包養。

消息一出，震撼外界，網友傻眼地大呼：「老婆是呂一還找富婆幹嘛」、「還需要出來開班騙錢，看來富婆給的也不多啊」、「那乾嘛要跟別人結婚，直接和富婆過不就好了」。

錢泳辰創辦的艾辰影視培訓機構，今（17日）傍晚發聲明澄清，表示錢泳辰和富婆是正常的合夥人關係，從影像中也能看到女方的老公和其他合夥人都在場，被包養、舉止曖昧純屬捏造；另外學費都有透明化，均刊在公司網站和社群平台，強調網路傳的內容不是事實，希望外界不要以訛傳訛，以免觸犯法律。

錢泳辰創辦的機構否認一切爆料。（圖／微博@艾辰影視培訓妮子）