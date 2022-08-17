前新竹市長林智堅宣布退選桃園市長後，首度接受電視專訪，他說，8月初就考慮退選，只跟民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦討論過。因不忍整場選舉在他論文著墨，卻忽視鄭文燦政績，甚至影響民進黨選情，決定退選。

林智堅表示，8月初就考慮退選，擔心因為個人，影響到鄭文燦政績被忽視，甚至影響到民進黨選舉。他強調，個人未來微不足道，也很清楚退選會為他未來帶來很大衝擊，但是他不忍心看見整場選舉在論文上著墨，而沒有人好好看待他提出的政見，甚至沒有任何人報導。

林智堅說，事先只有徵詢過柯建銘、鄭文燦，柯也相當猶豫，但也沒有下任何決定，最後下決定還是他自己。

對於蔡總統力挺，他說，周三下午到中華大學參加學倫會，不知道那天中常會蔡總統聲明支持他清白，特別感謝她肯定和支持。但是當天下午、禮拜四就可以看到持續攻擊他的特定媒體或者側翼，轉而對蔡總統的聲明提出很多質疑甚至攻擊，這對他來說是另一個不捨，因為他個人事情，讓主席受到其他人惡意攻擊。

林智堅又說，站在黨主席立場本來就是一定要支持、相信同志，而且這件事情還有救濟的手段，並不是拍板定案。林智堅也重申，學倫會15個工作天就決定社會上紛擾這麼久的全國矚目事件，也沒給他陳述的機會。學倫會用後面完成就是抄襲前面，這樣處理實在太粗糙。

林強調，希望退選讓選舉回到正軌，或者轉一個戰場捍衛他人格。他說，這段時間非常煎熬且腹背受敵，為讓選戰回到正軌提出退選。林智堅也說，選對會那天早上在現場，做了報告，大家表示一點建議跟想法，開會過程除了同意退選外，也決定請鄭運鵬接棒。