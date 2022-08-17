當兵是許多男人的共同回憶，不過你知道國軍營站中最熱銷的商品究竟是哪一款嗎？電影影評作家「左撇子博物館」分享教召時的趣事，提到最熱賣的商品是一支199元的電子錶，甚至還供不應求，內情曝光後讓許多網友超有感，直說「心有戚戚焉」。

「左撇子的博物館」近日在粉絲專頁更新一系列教召記錄，提到進入營區時，多數人都知道要戴可以設定鬧鐘的電子錶，不料這次教召太多人使用「智慧手錶」，全數慘遭沒收，因此營站最熱門的商品，就是「199元一支的電子錶」，一度賣到缺貨，讓許多人叫苦連天。

因為營站周六、周日並沒有營業，所以周五沒有買到手錶的人，就會喪失時間概念，「永遠不知道現在幾點，只能一直問旁邊的人，現在幾點了、要集合順便叫一下」。

因為國軍營區禁止使用智慧手錶，因此很多人只能到營站購買電子手錶。（圖／取自FB粉絲專頁「左撇子的博物館」）

「左撇子的博物館」表示，日前被派去協助一般兵報到、領裝、了解環境，發現很多人手上都戴著智慧手錶，一問之下：「他們上網查到，智慧手錶可以戴進營區，結果今天營站的199電子錶，依舊Sold out」。

而除了電子手錶外，另一個熱門產品則是「延長線」，因為晚間休息時，有開放大家在中山室使用手機，若如果有準備延長線，就能夠邊充電邊使用，甚至有人笑說，「延長線能決定地位」。

貼文曝光後，許多男網友深有所感，紛紛留言，「心有戚戚焉！當兵沒戴電子錶，生活作息會被打亂，整個人就會變得神經兮兮」、「記得以前是去夜市買的，匐匍前進一趟就不見了」、「真的有感」、「當年戴G-Shock被X走，當兵不用買太好的錶」。