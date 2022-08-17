大陸女星戚薇是影視歌三棲明星，從選秀節目《我型我秀》出道後，發行專輯一展好歌喉外，更接連拍了多部人氣電視劇，出道至今累積超高人氣；2014年嫁給韓星李承鉉造成轟動，婚後他們恩愛形象深植人心，近日戚薇更準備待產生第二胎，不料卻遭網友指控直播賣假貨，在網路上引起熱議。

一名網友在微博上爆料，稱自己2月時在戚薇直播間買了白泥面膜，使用半年後和朋友聊起才發現面膜顏色不對，表示「姐妹們的面膜都是水泥色，只有我是淡黃色」，該網友使用化妝品真假鑑定APP判別，卻被判定是假貨，讓該網友決定公布此事，隨後「網友質疑戚薇賣假貨」關鍵字掀起討論，許多網友批評戚薇利用名氣賣假貨的行為相當惡劣。

戚薇工作室在事件發酵後立刻做出回應，強調已查清該網友的訂單號，並根據單據調查原產地和貿易地都是美國，並主動提出補償一份同款產品並退費，不過該網友不接受，也不同意戚薇方將商品召回檢驗，堅持要求戚薇方公開道歉並賠償，戚薇工作室更承諾：「如果確認此次商品為假貨，我方一定承諾假一賠十」，同時不會容忍背離事實的指控，要求網路用戶刪除相關內容，否則將委託律師取證用法律手段維護權益。

有網友指控女星戚薇賣假貨。（圖／微博）

戚薇方聲明。（圖／翻攝戚薇工作室微博）

該起事件在網路上掀起兩派討論，紛紛留言「如果真的是假的，就不是假一賠十這麼簡單了」、「帶一次貨幾十萬幾百萬的，假一賠十又能怎麼樣」、「不論是不是假一賠十這都是後話，都要先證明真假」、「別人不好說，但我覺得戚薇不像是會賣假貨的人」、「萬一是陷害或者工作人員欺上瞞下也說不準啊」、「人家都說顏色有異常了，那不就是假，我之前專櫃買白泥，放了3年左右都還是當初買來的樣」。