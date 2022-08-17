詐騙集團以高薪誘惑台灣年輕人到東南亞從事非法工作，求救者眾已經成為國際問題。本報專訪一位曾在東南亞訓練詐騙園區安保人員的「安保顧問」，化名「阿星」的他，曾是詐團逃亡者的惡夢，但也助10幾位台人返台；他提醒有意往東南亞發展的年輕人，面試時面試官隱瞞身份的工作肯定有問題，還要警戒高薪陷阱，「連英文都不太會講，怎麼覺得自己可領高薪？」

大陸以及台灣詐騙集團在東南亞各地建立基地，除了目前話題討論度最高的柬埔寨、緬甸之外，菲律賓也是詐騙基地。阿星就是在菲律賓擔任安保顧問，菲律賓的詐騙園區以馬卡蒂、BGC特區為主，都是當地政府想吸引觀光的博弈特區，華人看準商機進駐，也成為非法詐騙的溫床。

這些犯罪組織靠非法工作獲取暴利，舉凡博弈、詐騙等，一季賺到上億都不是問題，因為資金雄厚，不僅可以買通當地海關、警察，負責管理園區員工，另員工聞風喪膽的安保人員，也都聘請軍警、特種部隊背景者。

阿星因為有軍警特殊背景被延攬來當教官，訓練安保人員槍枝使用、格鬥技，還會有需要執行護衛、買通警方等工作，安保人員與顧問來自世界各國，有大陸、台灣、越南、菲律賓、柬埔寨、伊朗、伊拉克。

在菲律賓，綁架是家常便飯，連組織幹部都有被綁架風險，阿星就曾率隊救援組織幹部，與對方組織槍戰火拚，然而這些安保人員之所以令人害怕，是因為他們還需要「刑求」員工。

「目的在令人最短時間崩潰」，阿星說，舉凡針刺腳趾、剝指甲都是前菜，敲碎膝蓋、斷人手腳都時常使用，但他認為最有效率還是毛巾蓋臉之後澆水，40秒內沒有人能撐得住，絕對當場失禁求饒。

但阿星也說，犯罪組織最重視的是「錢」，不是沒事把人騙去虐待，會受虐的都是偷組織錢、洩漏組織機密、侵害組織利益的人，對於一般員工，仍是希望他們做到業績。

阿星說，犯罪組織提供詐騙員工相當不錯的住宿跟餐飲，確實也有人賺到錢，過上好日子，但千萬別認為自己就是做得到的那個人。他看過太多做到一半就想逃的，組織都會要求他們賠住宿費、保關費，想當然爾，這筆錢當然是任組織喊，才會有很多人欠錢打回台灣要錢。

不僅如此，犯罪組織對控制這些人早有系統化，不僅到職後，會派人到員工原生家庭做「家戶訪查」，讓員工知道，「我知道你住哪」，犯罪組織成員橫跨各國，不管在大陸、台灣、馬來西亞，都有辦法派人「訪查」，就是要給員工有「你是跑不掉的」印象。

大陸這幾年嚴打詐欺，對到東南亞特定國家時間過長的，會主動調查，阿星說，犯罪組織早就準備一套說帖供員工說明給大陸警方，迴避調查。

因為對岸祭出鐵腕政策，犯罪組織人手短缺，改引誘台灣、越南跟馬來西亞人加入。阿星說，很多人來了一陣子就想逃，但基本上沒有一個是追不回來的，犯罪組織的眼線無所不在，連海關都會通報組織，有員工準備落跑出境，不可能逃掉的。

但他看到逃跑的台灣人，有時也看在同胞情誼，私下放人，還替他們找辦事處重辦護照逃走，救了約10幾個。他也感慨，來的人大部分「都知道自己是來做什麼的」。

阿星說，犯罪組織斷點做很徹底，分層分工互相不知道對方身份跟工作內容，連面試過程都採線上面試，看不到面試官的身份。因此，有意南向工作的年輕人，若面試時，對方隱瞞身份，要警覺這絕對是有問題的工作，不要抱持放手一搏，就可以少奮鬥幾年的心，「你連英文都講不好，要知道自己的價值，天下沒有白吃的午餐。」