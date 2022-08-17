在林智堅因論文爭議退選桃園市長後，台大昨日（16）證實，林指導教授、現任國安局局長陳明通自8月起不在國發所應聘兼課；由於陳並非辭職，校方會繼續調查他是否有違學術倫理。而一份最新的民調指出，對於在野黨呼籲陳明通應主動請辭國安局長一事，有90.4％的民眾非常同意陳明通應該主動請辭國安局長，同時也有85.6％的民眾都贊成陳明通指導過的173篇論文都應公開，引發討論。

《Yahoo奇摩》17日起進行網路民調，針對在野呼籲陳明通辭去國安局長，台灣民眾對這件事情的看法，截至17日23時，已有約7000人參與投票。對於「在野呼籲陳明通辭去國安局長，你的看法是？」，有90.4％的民眾認為「非常同意」、2.2％的民眾認為「還算同意」、1.4％的民眾認為「不太同意」、3.2％的民眾認為「完全不同意」、2.8％的民眾認為「不知道／沒意見」。

針對「台北市長參選人童文薰提議，陳明通指導過的173篇論文都應公開，你贊成嗎？」，有85.6％的民眾認為非常贊成、有5.1%的民眾認為還算贊成、有3.3%的民眾認為不太贊成、有2.9%的民眾認為非常不贊成、有3.1%的民眾認為不知道／沒意見。