台灣鄉土劇《黃金歲月》52歲女演員梁佑南，日前出席反詐騙宣導片活動，主動提及自己投資保養品損失250萬，她更指出仲介窗口是白雲的前妻紫衣，結果引起外界一連串的誤會產生。梁佑南17日透露，她接到紫衣的電話，對方表示自己非常生氣，因為自己根本沒做這樣的事，讓她緊急澄清自己沒講清楚。

梁佑南17日在個人臉書發文，表示投資詐騙已經好幾年的事情，當時有位認識的姐姐和她一起投資保養品，對方會跟她拿錢以及實際市場操作，當時她和紫衣只在節目碰過幾次，梁佑南解釋，後來保養品會有合作，僅是她曾對紫衣提及：「手上的這個霜好不好？後續的一切，都是姐姐跟她聯繫，我並沒有參與。」

接著，梁佑南進一步解釋，她說姐姐曾對自己說，有提供產品、配方和原物料給紫衣，不過她不清楚聯絡內容等細節，「後來姐姐說連絡不上紫衣了，當時我也打過電話，確實都沒有通，我也連絡不上紫衣」，然而，梁佑南明確指出拿錢者，意即向她拿250萬的是合作的「姐姐」，而非是紫衣。

對此，梁佑南公開呼籲，請外界勿把目標放到紫衣身上，並說道：「紫衣說這件事情對她造成很大的傷害，還有她的孩子及工作夥伴」，她本人當下說得不夠清楚，對當事人造成的傷害，她感到萬分地抱歉。最後，她透露自己沒要去傷害人，只是想提醒大家賺錢不容易，請要顧好辛苦賺來的錢。