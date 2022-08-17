蘋果iPhone 14系列發表倒數一個月，外資此時投下蘋概震撼彈。海通國際證券指出，光學鏡頭大廠玉晶光（3406）短期利多廣為市場熟悉、中長期基本面挑戰不小，研判股價上檔空間有限（Limited Upside），降評「中立」，引發市場討論。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，玉晶光股價過去一個月掀起反彈，而且未來一段時間內因iPhone 14發表，蘋果供應鏈可能持續是市場投資主軸，但基於中長期基本面挑戰嚴峻，選在此時啟動降評。

首先，蒲得宇認為，玉晶光在iPhone 13鏡頭中取得相當高的市占，放眼iPhone 14，海通國際最新調查表明，競爭對手舜宇光將在廣角鏡頭奪下40％～60％供貨比重，意味舜宇光在高階鏡頭上的能力大幅提升，換言之，因競爭更趨激烈，不看好玉晶光於蘋果鏡頭市占還有提升空間。

其次，海通國際最新產業觀點顯示，儘管考量蘋果MR推出與VR生態系擴大的條件，全球VR市場今年成長性僅有20％，明年則是35％，VR市場增長速度緩慢將會衝擊玉晶光在pancake鏡頭的優勢。