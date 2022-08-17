大陸廣東省台山核電廠1號機(Taishan Nuclear Power Plant units 1)在去年出現帶有輻射的氣體外洩引發恐慌，緊急停機檢修一年，現在已重新運轉供電。

世界核能新聞(WNN)報導，台山核電廠使用的是歐洲壓水式反應爐(EPR)，運轉功率達到1750百萬瓦，於2018年12月正式進入商業運轉，是該型反應爐的第一次運作，格外引起關注。然而，在 2021 年6月，1號機迴路出現性帶輻射的惰氣體濃度增加，引起各種猜疑，其中最嚴重的猜測是反應爐焊接不全導致漏氣。

所幸並非如此，經查證後是燃料棒外殼受損所引發，與反應爐強度無關。據大陸國家核安全局 (NNSA)的 估計，台山1號的6萬支燃料棒中，有問題的燃料棒可能5支。台山1號有241 個燃料束，每個燃料束由265根燃料棒製成。

台山1號於去年7月30日停機，調查燃料損壞原因，並更換有問題的燃料棒。今年7月26日~29日，國家核安全局批准了該反應爐的重啟，並於8月15日並重新啟動，至於燃料損壞的程度和原因還沒有公開。

台山1號和2 號是全球最早的運轉的歐洲壓水式反應爐，顧名思義，這型反應爐是歐洲設計，嚴格來說法國的法瑪通公司（Framatome）、法國電力公司（EDF）和德國西門子公司(SIEMENS )設計和開發的，屬第3代反應爐。台山電廠由中廣核公司（51%）、法國電力（30%）和中國公用事業廣東能源集團（19%）的合資企業 TNPJVC 所有。

在歐洲，芬蘭的奧爾基洛托核電廠3號機(Olkiluoto 3 EPR)於今年3月12日運轉，計劃於12月進入常規發電。其他的EPR還在建造中，包括法國的福拉芒維爾電廠3號機(Flamanville 3)，目前預計2023年啟動，2024年商轉；以及英國欣克利角 C電廠(Hinkley Point C nuclear power station) 的2台機組，目前計劃於2026年（1 號機）和 2027 年（2 號機）可以商轉。